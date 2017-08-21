黛妃傳車禍當年欲再婚卻身故 秘書爆：跟他玩玩而已

黛妃20年前跟富男友多迪為躲狗仔命喪花都，盛傳兩人當年正打算再婚，這傳聞如今遭她的秘書爆料否認，說黛妃只是玩玩而已。(達志影像)

今年適逢黛安娜王妃逝世20周年，她的相關新聞於是再度席捲媒體版面，包含各種八卦爆料，當年黛妃與查爾斯王子離婚後，隔年在紐約邂逅埃及富商多迪法耶茲（Dodi Fayed），兩人也成了狗仔跟拍的目標，更因狗仔跟拍而間接送命，當時盛傳黛妃正準備跟多迪再婚，甚至是「帶球嫁」，如今她的私人秘書卻爆料，黛妃跟男方不僅沒要結婚，甚至只是玩玩而已。

1997年8月30日晚間，已公開戀愛的黛安娜王妃與富商多迪，在巴黎遇上狗仔飛車追逐跟拍，再閃躲過程中，發生了死亡車禍，兩人共乘的車子在隧道內撞上燈柱與石牆，車子爆炸導致小倆口身亡，震驚全球，近來傳出，黛妃當時跟男友感情穩定，8月初還到蒙地卡羅挑訂婚戒，甚至36歲的她肚裡懷了多迪的骨肉，正計畫宣布要再婚，但今天她當年的一名私人秘書麥可吉賓斯卻否認這項傳聞，表示黛妃當年只是花多迪的錢，享受一個快樂的夏日假期罷了。

當年7月，黛妃兩度被拍到搭乘男友多迪的遊艇在蔚藍海岸玩樂，還帶威廉跟哈利同行，然秘書麥可卻對《太陽報》說，那只是一個短暫的夏日戀情，黛妃「只是玩玩而已」，夏天一過這段戀情很可能就切了，更爆兩人交往期間，黛安娜王妃從沒提過結婚的事情，麥可甚至說，當時黛妃才剛離婚1年，根本還沒走出離婚陰霾，覺得沮喪的她只是在設法想要重建一個新的自己，試著打起精神往下走，沒想到發生憾事。

(中時電子報)