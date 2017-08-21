前楊梅市長退休當農夫 種出「楊梅市長梨」

前楊梅市長彭聖富（右二），卸任後和弟弟彭聖台（左一），一起在楊梅經營梨園。（楊明峰攝）

前楊梅市長彭聖富2014年底從公職退休後，和弟弟彭聖台在楊梅富岡經營梨園，種植「寶島甘露」品種的平地水梨，如今每年產量達1萬斤，碩大的甘甜水梨成為他的驕傲，今年因此將其命名為「楊梅市長梨」，盼持續在楊梅推廣平地梨。

彭聖富指出，所種植的「寶島甘露」，如其名的有一股甘蔗清甜味，果肉細緻、果核小、皮薄汁多，甜度約12度，重量從22兩到3斤多，比起市售水梨更重。他們挑選其中特級的水梨，包裝成「楊梅市長梨」，要讓民眾吃到香甜多汁的水梨。

彭聖富說，離開公職，每天清晨5點起床，就到梨園照顧梨子，農忙運動，也保持愉快心情，比起以前更健康。

(中時)