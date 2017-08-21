F-16外型優美，設計也相當優異。(圖/網路)

F-16戰隼式戰鬥機是目前數量最多的戰鬥機，儘管它已問世達30年，但憑著優秀的機體設計，以及航電持續的改良與性能提升，F-16如今仍然未見落伍。美國國家利益雜誌(National Interest)近日以「為何俄國與大陸仍忌憚F-16戰機」為題，簡述F-16的相關故事。

F-16的誕生是依據美國空軍總結越戰期間的經驗與教訓發展而成。在越戰時期，美國空軍的主力戰機是F-4幽靈2式(Phantom II)，幽靈戰機的航程長、推力大、載彈量多，也有強力的雷達，按理說在各方面性能都應勝過同時期的北越空軍戰機，但是在數次空中對決時，F-4的戰損比例卻比想像中高出許多，而北越空軍小巧靈活的MiG-17、MiG-21卻經常打的F-4措手不及。

F-4所面臨的困境不是單一的問題造成，由於在1960年代初，美國航空工業與空軍錯誤的認定在高速噴射機的時代，空戰將是電鈕戰爭的時代，格鬥技術已不管用，戰機應該是更快的航速與更高的升限，搭配精準的中程飛彈就足以成為空中王者，但是當時不成熟的電子科技，使得空對空飛彈的精準度很低，戰機仍然遇到視距內格鬥的情況，結果美國空海軍又缺乏噴射戰機空戰機動訓練，都使得作戰成功率大幅降低。

於是一批戰機飛行員、航空工程師組成的「戰鬥黑手黨」的派系就出現了，他們認為美國空軍當年的戰機設計重點都是錯誤的，應該要研發一種相對便宜、機體輕便，重視靈活性與轉彎能力的戰機才對，他們的意見有很大部分納入了正在研發中的F-15鷹式戰機。F-15確實出類拔箤，在各方面的性能都表現的極為傑出，成為新一代的世界最強戰機。但是鷹式採用重型雙引擎布局，而且造價昂貴，因此「戰鬥黑手黨」眼中看來，它仍然不是最理想的結果。

戰機黑手黨繼續提倡輕型格鬥戰機，這個意見被五角大廈所納入，他們是基於簡單的經濟學： F-15確實太貴了，無法全面大量部署，因此美國空軍提出「高低配」的概念，既然F-15屬於高階，那麼就需要另一種低階的戰機。最終在1974年的美國空軍競標案中，有兩個性能接近的原型機出現：諾斯洛普的YF-17，以及通用動力YF-16。這兩型戰機都極為傑出，但是美國空軍最終選定了YF-16，因為它在的航程長，瞬間加速快，引用與F-15相同的普惠&惠特尼F100發動機。(不過落敗的YF-17也在美國海軍標案中找到另一片天，成為現役的F/A-18大黃蜂戰機。)

單引擎的F-16首次採用機腹進氣設計，這種設計極為高明，使F-16進氣非常順暢而且減低阻力，擁有極佳的推力與重量比，還使F-16的極度可以高達2倍音速。這種進氣設計之後成為潮流，包括以色列自製(卻沒量產)的雄獅戰機、歐洲聯合聯發的颱風戰機EF-2000，以及中國大陸的殲10戰機都是。更特別的是F-16採用優美的翼身融合機身，使機體本身也能提供升力，加上斷式三角主翼，同時具備高速與低速性能，成為兼具高速與機動能力的戰機，最大可以拉到9G力量的暴力動作，很快就選為美國空軍的雷鳥特技飛行隊新一代戰機，並且使用至今。

F-16還是第一種以電腦軟體調整飛行控制的戰機，被稱為「線傳飛控」(Fly-By-Wire，FBW)，不僅飛行控制控制更可靠，而且也使飛行更為輕鬆。除此之外，操縱桿也具有調整節流閥的能力，被稱為「手動節氣門」（HOTAS），使飛行員能夠更加平穩地操作，如今線傳飛控和手動節氣門已成為現代戰鬥機的標準功能。

雖然戰機黑手黨所認定的優良戰機，是不必擔任對地攻擊的純空優戰機，但是F-15與F-16最終都獲得對地攻擊能力，而且表現非常好。尤其是F-16，早在問世初期的1981年的「巴比倫行動」，以色列的F-16A就攜帶傳統炸彈，遠距飛行攻擊伊拉克的奧斯拉克核子反應爐（Osirak），使伊拉克的核武研發能力化為泡影。之後美國新一代的F-16C戰機，通通具備極優異的對地攻擊能力。

F-16雖然體積小，機鼻能容納的雷達也比較小，按理說雷達性能應該比較平庸，但是拜新一代的電子技術所賜，F-16的APG-66V2 或是APG-68雷達都能導引AIM-120先進中程飛彈，獵殺視距外的目標，使得F-16成為歷次空戰的高手，從問世至今，擊落戰機數量已近80架。

F-16在問世後有多種改造，新一代的F-16往往有機背適型油箱。(圖/網路)

進入21世紀以後，F-16仍然是空防第一線，並已進行第2次的性能升級(MLU)，新的性能升級計畫稱為「F-16V蝰蛇」(Viper)，這是F-16問世初期的外號。F-16V將會換裝APG-83主動相陣雷達(AESA)，這種雷達與F-35的APG-83雷達同一等級，使F-16V性能接近5代戰機的水準，可稱為四代半戰機。

由於F-35戰機計劃的延誤和成本超支，美國空軍也加入了蝰蛇改良計畫，預計將現有的F-16機隊進行機體與航電的延壽，飛行時數延長到12000小時，從而使F-16到2040年代，仍然可擔任作戰重任。

(中時電子報)