志航空軍戰機噪音擾人 300位台東市民陳抗
台東市富豐、富岡里居民，多年來飽受志航基地戰機噪音之苦，雖有回饋補助冷氣機及氣密窗，但已時隔10多年，近300位居民忍無可忍，今天持白布條，到台東縣政府及志航基地陳抗，提出補助項目不設限、提高補助款等訴求。
空軍志航基地戰鬥機起降的噪音，台東市有16里受到影響，其中富岡、富豐里為第3級航空噪音管制區，噪音超過75分貝，國防部逐年編列預算補助購置冷氣機，1戶為4萬5000元，目前僅進行到第2級管制區10個里的作業程序。
富岡社區發展協會理事長林昭明說，空軍每年僅編列2100萬元，2里上次獲得補助已是10多年前的事，要等到下1次補助，可能還要10年，希望國防部修法提高至5000萬元，且第3級防制區補助款應為每年總補助款的50％，並放寬2里的房屋建造等限制，補助項目不設限，由里民自行決定。
近300位富岡、富豐里民昨天持白布條先到台東縣政府抗議，隨即轉往志航基地，高呼口號，並要求聯隊長接受陳情書，聯隊長一度以正在召開防颱作戰會議為由不出面，引發民眾不滿。
聯隊長唐洪安最後出面接受陳情書時表示，將於1周內將居民的要求轉呈國防部；台東縣環保局則希望在9月底前，邀集軍方人員及2里里民開會協調。
(中時)
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