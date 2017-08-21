志航空軍戰機噪音擾人，300位台東市民陳抗

不滿噪音補助，台東富岡、富豐里居民今天到志航基地抗議。（莊哲權攝）

不滿噪音補助，台東富岡、富豐里居民今天到志航基地抗議。（莊哲權攝）

不滿噪音補助，台東富岡、富豐里居民今天到志航基地抗議。（莊哲權攝）

不滿噪音補助，台東富岡、富豐里居民今天到志航基地抗議。（莊哲權攝）

台東市富豐、富岡里居民，多年來飽受志航基地戰機噪音之苦，雖有回饋補助冷氣機及氣密窗，但已時隔10多年，近300位居民忍無可忍，今天持白布條，到台東縣政府及志航基地陳抗，提出補助項目不設限、提高補助款等訴求。

空軍志航基地戰鬥機起降的噪音，台東市有16里受到影響，其中富岡、富豐里為第3級航空噪音管制區，噪音超過75分貝，國防部逐年編列預算補助購置冷氣機，1戶為4萬5000元，目前僅進行到第2級管制區10個里的作業程序。

富岡社區發展協會理事長林昭明說，空軍每年僅編列2100萬元，2里上次獲得補助已是10多年前的事，要等到下1次補助，可能還要10年，希望國防部修法提高至5000萬元，且第3級防制區補助款應為每年總補助款的50％，並放寬2里的房屋建造等限制，補助項目不設限，由里民自行決定。

近300位富岡、富豐里民昨天持白布條先到台東縣政府抗議，隨即轉往志航基地，高呼口號，並要求聯隊長接受陳情書，聯隊長一度以正在召開防颱作戰會議為由不出面，引發民眾不滿。

聯隊長唐洪安最後出面接受陳情書時表示，將於1周內將居民的要求轉呈國防部；台東縣環保局則希望在9月底前，邀集軍方人員及2里里民開會協調。

(中時)