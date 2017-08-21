北韓首次把「主要敵人」 從美國改為南韓

過去北韓在其國民思想宣傳教育中，一向把美國稱為「主敵」（主要敵人），現在卻首度將「主敵」改為南韓。這樣的措辭十分罕見，因此引起南韓關注。

據韓聯社報導，北韓中央電視臺本月20日播出「階級教養館」節目，節目中出現「南朝鮮（指南韓）傀儡政權是我們的主敵」標語。北韓「階級教養」是一種思想宣傳教育，旨在讓國民抵制北韓敵對國家及資本家。

北韓將南韓稱為「主敵」的標語實屬罕見，至於其他地方是否使用同樣標語，仍有待確認。過去北韓一直稱自己的主敵為美國，2014年12月，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》指出「我們不變的主敵是美國」。當南韓在《國防白皮書》中將北韓列為主敵時，北韓還表示強烈譴責與抗議。

另一方面，自2004年起，南韓國防部每兩年發布的《國防白皮書》就未使用「主敵」一辭。自2010年開始，國防白皮書使用「北韓政權和北韓人民軍是我方敵人」這一表述方式，並延用至今。

(中時)