「台灣青年大陸互聯網＋夢想之旅」結業式 台灣學生：不排斥到大陸發展

國台辦新聞局副局長安峰山（右一）頒發結業證書並與同學合照。（楊家鑫／攝）

英國倫敦國王大學學院資工系學生簡芷筠表示，大陸跨領域產業的結合，迸發出新火花，令人印象深刻。（楊家鑫／攝）

台灣大學建築與城鄉研究所碩士生賴佳祈表示，感受到變化最大的地方，是大陸透過互聯網讓各種東西加速流動，也帶動產業騰飛。（楊家鑫／攝）

各組同學分別上台發表對此行的體驗與感受。（楊家鑫／攝）

兩岸青年交流不間斷，「台灣青年大陸互聯網+夢想之旅」21日在北京舉行結業式，現場青年表示，此行發現大陸互聯網發展迅速，藉由跨領域結合迸發出新火花，並讓資金、物流、信息流等加速流動，藉此助力產業加速發展。「未來不排斥來大陸發展，畢竟比較有發展空間」。

此外，出席結業式的大陸國台辦新聞局副局長兼發言人安峰山致詞時表示，兩岸關係目前處於嚴峻複雜局面，正因如此，更應該加強兩岸交流，增進彼此的理解與感情，相信經過10天的實習活動，青年學生們應該對兩岸交流的重要性，有切身的體驗。

由旺旺中時媒體集團與新華網共同主辦的「台灣青年大陸互聯網+夢想之旅」21日在北京舉行結業式。從13日抵達北京開始，30名台灣大學生於10天行程內，參觀了華為、京東、摩拜單車等大陸代表性科技創新企業，以及在新華網融媒體未來研究院、無人機學院等部門實習體驗，直觀感受大陸互聯網科技的應用和發展。

結業式上，同學們分享這10天來的體悟，有同學認為，無人機的發展可以取代具有風險的海上觀察員工作；也有同學認為，生物傳感技術未來可以應用在躁鬱症的檢查與預防。

國台辦新聞局副局長安峰山致詞時表示，兩岸關係目前處於嚴峻複雜局面，正因如此，更應該加強兩岸交流、彼此了解，增進彼此的理解與感情，相信經過10天的實習活動，青年學生們應該對兩岸交流的重要性，有切身的體驗。

他指出，互聯網改變生活、改變世界，也改變著兩岸。有位同學講到，讓互聯網成為未來兩岸交流新橋樑、新紐帶，幫助兩岸青年加強相互了解、理解，共同放飛夢想、實現理想。

新華網副總編輯劉加文則表示，互聯網代表新時代潮流，青年人代表未來希望，希望這次活動將成為同學們人生的難忘經歷，為人生提供有益啟發，打開更寬廣的大門。

旺旺集團北京首席代表林天良表示，兩岸和平發展不是天上掉下來的，也是經過長期發展。期待同學們能體悟到和平不是天上掉下來的，要珍惜兩岸和平。

關於此次活動收穫感想，英國倫敦國王大學學院資工系學生簡芷筠表示，這幾年大陸在互聯網發展迅速，因為他們擁有很多各方面人才，一起合作創造無限可能，例如摩拜既是單車也是人工智能，跨領域的結合可以迸發出新火花，這是印象最深刻的事情。如果有機會的話，不排斥關注大陸，畢竟這裡有比較大的發展空間。

台灣大學建築與城鄉研究所碩士生賴佳祈則表示，感受到變化最大的地方，是大陸透過互聯網讓各種東西加速流動，例如資金、物流、信息流、AR等，他們產業加速發展是因為他們流動非常快。「不排斥未來到大陸發展，畢竟大陸機會更多。」

(中時)