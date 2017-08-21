天鴿襲台 高鐵明暫定全線正常運行
因應天鴿颱風來襲，高鐵表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，依照目前各項氣象資料研判，天鴿颱風應不致對高鐵營運造成影響，故台灣高鐵明（22）日全線將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。
高鐵指出，針對颱風來襲，已要求各車站、基地、維修單位及全線保全完成防颱整備，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。將持續觀察颱風最新動態，倘因颱風路線變動致對營運造成影響，將於明（22）日上午9時前公告通知調整之營運模式。
另外，高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，機動提升應變等級，並隨時與交通部、高鐵局保持密切聯繫，做好防颱準備。
高鐵表示，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站、高鐵App「T Express」所發布最新消息，或洽詢高鐵顧客服務中心專線。
(工商)
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