振曜董座吃麵掉250萬 服務生拾金不昧獲10萬
電子書代工龍頭振曜董座呂俊德，18日開著法拉利與友人前往義大利麵餐廳用餐，兩人吃飽喝足後一派輕鬆離去，時隔不到1小時，呂男突然發現隨身攜帶的250萬不翼而飛，仍冷靜聯絡友人代為協助，最後順利尋回，還大方拿了10萬元答謝店員。
據了解，呂俊德18日中午與女性友人相約，前往有樹林區某義大利餐廳用餐，為了怕身上鉅款失竊，將250萬現金裝入行李提袋，並用肩背包加以遮掩，不料一頓酒足飯飽後，卻將提袋遺留在餐廳內，渾然不覺這頓午餐價值250萬。
兩人離去後，23歲的潘姓女員工整理座位，發現一只厚重的行李提袋，本以為是衣物、生活用品，一打開卻是白花花的鈔票，嚇得不知所措，趕緊緊抱行李袋，騎車狂飆至警局報案。
呂男發現現金遺失後，先請友人代為報案，再火速從新竹趕到樹林派出所，並在警方與員工的見證下，確認現金，對於巨額款項能全數尋回，又驚又喜，隨即抽出10萬現金給潘姓店員，兩人還大方比YA合影。
(中時)
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