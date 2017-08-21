《麻醉2》長版預告最驚奇彩蛋! 小醫師藍正龍16年後變外科主任

藍正龍演出《麻醉2》。（公視提供）

藍正龍演出《麻醉2》。（公視提供）

藍正龍演出《麻醉2》。（公視提供）

莊凱勛。（公視）

劉品言。（公視）

藍正龍16年前演出《大醫院小醫師》時的生嫩模樣。（公視提供）

即將在9月9日晚間9點上檔的公視年度大戲《麻醉風暴》（麻醉2），19日特別釋出5分鐘長版預告，藍正龍、劉品言、莊凱勛等人一一露臉，堪稱今年度台劇最強大的陣容一次曝光！16年前年演出公視《大醫院小醫師》中「楊格」一角出道的金鐘視帝藍正龍，無疑是預告裡最令網友驚奇的「彩蛋」。影片短短兩天時間已吸引1.2萬人在官方臉書按讚、突破40萬人次觀看。

藍正龍表示，他與《麻醉風暴》製作人曾瀚賢是滿好的朋友，在兩人某次聚會閒聊後，他決定加入《麻醉2》飾演外科部主任謝騰豐。對照16年前後參與醫療劇經驗，藍正龍形容《麻醉2》比較緊湊，會讓觀眾一步步了解戲劇張力，「當年我就很實習生啊，這次叫我演主任，就有點變趙樹海的感覺」，因為《大醫院小醫師》裡，趙樹海飾演外科主任，「覺得時間很快，改變了很多，包括表演、生活，都有很大的不一樣」。

《麻醉2》長達5分鐘的〈強勢回歸篇〉預告，以「清醒之後，我們的世界還是一樣嗎？」為主題，呈現緊急事故下專業醫療人員的情境，也將《麻醉1》的醫療人球案延續到第二季。更將藍正龍、劉品言、朱陸豪、施名帥、莊凱勛、隆宸瀚、王鏡冠、陽靚、賴澔哲、班鐵翔、許時豪、黃采儀、賈孝國、陳以文、李璇、林志儒、梁正群、黃鐙輝、王淮仲等演員陣容一次曝光！

女主角孟耿如第一時間看完預告立刻臉書分享，還說「5分鐘裏雞皮疙瘩掉了五千四百三十六萬七千一百七十八個」。劉品言也說：「買尬！這預告是要逼死誰？！超想看的！到底發生什麼事？！」施名帥形容是「強勢回歸」。

《麻醉2》長版預告影片釋出後，不到2天已有1.2萬人在臉書按讚，逾2700人分享，超過42萬人次觀看；而公視官方臉書也有超過41萬人次觀看。網友反應激烈誇「這部好猛」、「5分鐘，超震撼超精彩，等待是值得的」，也有人說「2017真是幸福的一年，重新找回台劇的熱情。

(中時)