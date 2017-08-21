將警當仇家 通緝男攜毒拔腿跑

警方查獲海洛因。（張妍溱翻攝）

台中市37歲林姓男子因加重偷竊罪遭通緝並與人結怨，逃亡期間躲躲藏藏，前兩天開車與張姓友人開車身上並攜毒外出吃宵夜，被循線埋伏的警方攔查，林男以為是仇家盯上，一時緊張拔腿狂奔，一旁的友人張男也跟著往反方向逃跑最後雙雙被逮捕，張男被捕還一頭霧水訊後將林男依毒品罪嫌送辦將兩人解送歸案。

「跑快點！」林男以為仇家相遇找上門，兩人開始狂奔逃竄警方日前接獲線報得知本月9日遭發布通緝的林男，常常在太平區長億六街附近活動，日前往埋伏到深夜時，果見林男開車搭載也因毒品案被通緝的38歲張姓男子出現，警方見2人開車門下車準備吃宵夜，上前盤查。

張男表示是看到林男拔腿狂奔以為是仇家尋仇才跟著一起跑，根本不知道警察追捕，坦承施用毒品，辯稱不知被通緝，而林男則供稱，當下以為便衣警察是仇家狹路相逢才逃，讓員警聽了不禁啼笑皆非，訊後除將林男依毒品罪嫌送辦，並將兩人解送歸案。

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(中時)