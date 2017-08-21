政院成立815停電調查小組 吳宏謀、曾旭正入列
815全台大停電惹民怨，行政院長林全今赴立法院備詢，政院於晚間也發布「行政調查小組」名單，成員包含政政務委員吳宏謀、政院經濟能源農業處長廖耀宗、國發會副主委曾旭正、科技部國家實驗研究院副院長吳光中、清華電機退休教授陳士麟教授、台大機械系教授馬小康、中華民國電機技師公會理事長李華琛、中華民國電機技師公會常務理事楊坤德、台灣科技大學電機系教授陳在相、成大電機資訊學院長陳建富，以及台大機械系教授、能源國家型計劃策略小組召集人吳文方。
(中時)
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