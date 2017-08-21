前世運總會長朗·佛契看世大運：可能場地分散 比賽氣氛醞釀中
2009高雄世運會時的世運總會長朗·佛契來台參加台北世大運後，轉往高雄拜會市長陳菊及立委劉世芳等當年的老朋友時，認為台北世大運氣氛未如當年高雄世運會，整個城市都沈浸在運動歡樂氛圍裡，可能是因為世大運的場地分散所致。
世界運動總會（IWGA）前主席朗·佛契（Ron Froehlich）、執行長高索（Achim Gossow）參加台北世大運開幕後，21日專程南下高雄市拜會市長陳菊及當時承辦高雄世運會的KOC執行長劉世芳。
睽違8年，大夥再度因國際體育盛會在台灣而相見歡，也憶及高雄世運會的種種過程。
劉世芳辦公室轉述，朗·佛契說，對高雄世運最難忘的是民眾對運動的狂熱，當時整座城市都充滿主辦世運的氣氛，相較於台北世大運可能受到場地分散（台北市、新北市、桃園市）的影響，比賽氣氛還在醞釀中，這也讓他對高雄世運稱讚不已。
陳菊感謝當年的協助，是高雄因世運會而成功地登上國際舞台，尤其難忘朗·佛契在開閉幕時的公開讚揚，對賽會高品質及市府和KOC團隊的肯定，也是高雄榮耀及蛻變的重要時刻，讓世界認識高雄。
劉世芳也回憶，接下高雄世運執行長，便飛往時任世界運動總會主席朗·佛契的故鄉美國阿拉巴馬州伯明罕市拜會，釐清當時世運所面對到的許多問題。
劉世芳說，舉辦國際賽事不容易，許多困難及臨時狀況都要一一克服，尤其是台灣更會遇上許多特殊的問題，所以當閉幕時，朗·佛契主席讚美高雄世運是有史以來最成功的世運，令人非常感動、振奮人心。
劉世芳也因承辦高雄世運會成功，被市長陳菊延攬進入市府團隊擔任副市長。
拜會行程結束後，朗·佛契前主席與高索執行長前往亞洲灣區，參觀高雄展覽館等高雄著名建設，對於城市建設的新樣貌大表讚許，也期待有更多的國際賽會可以在高雄舉辦，再現台灣榮耀。
(中時)
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