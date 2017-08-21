基平隧道火燒車　疑計程車太舊自燃

基平隧道發生火燒車事件。（張穎齊翻攝）

基平隧道發生火燒車事件，瑞芳警分局出面說明。

今晚6時許，基隆往新北市貢寮區福隆的基平隧道內，發生一起火燒車事件，隧道內濃煙密布，據悉是1輛載有瓦斯的TOYOTA計程車燃起，警消已至現場佈水線救火，瑞芳警分局也表示，現場無人傷亡，車主等4人已接受警方調查。

警方指出，目前消防人員已進入隧道搶救中，起火車輛很舊，前身是瓦斯油氣共用的計程車，所以車上會有瓦斯，車主等人已逃離現場，並送往平溪消防隊接受調查，基平隧道兩側入口已封鎖，呼籲民眾暫時別接近此處，詳細起火原因尚待調查。

(中時)