「愛蜂法官」縱放槍砲犯 台南地院更裁仍交保
48歲槍砲犯張英德擁槍自重被警方逮獲，檢方以有逃亡之虞向台南地方法院聲押後，他卻以「家裡養了200多箱蜜蜂須照顧，否則一周內會死」為由求饒，獲得法官王國忠的認同，當庭裁定10萬元交保，引發各界譁然。沒想到，案經台南地檢署抗告台南高分院發回更裁後，台南地院強制處分庭法官鄧希賢仍諭令10萬元交保。
對此，台南地院發言人郭貞秀表示，本案檢察官聲請羈押，並未於聲請書內以事證釋明被告有何羈押必要性，且不得單以重大犯罪嫌疑為羈押唯一要件，因此法官諭知被告10萬元交保。
台南市刑警大隊偵七隊日前獲報，指住在白河的張英德擁槍自重，歷經數月跟監蒐證後，本月8日持搜索票前往張某住處逮人，當場人贓俱獲起出2把改造手槍及上百顆子彈半成品、改造工具及安非他命，偵訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。
偵訊時，張某雖坦承改造槍彈，卻辯稱「家裡養了200多箱蜜蜂，必須照顧，否則一周內會死」，要求不要押他。但因張某在警方搜索時曾逃離現場，加上又有2次通緝記錄，檢方認定他有逃亡之虞，仍向台南地院聲押。案經台南地院強制處分庭法官王國忠以「本於愛護生命，讓所養蜜蜂不會發生死亡憾事」，裁定張英德以10萬元交保，引起輿論譁然。
(中時)
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