政院815停電調查小組11委員出爐 周二首次開會

行政院長林全日前責成政委吳宏謀籌組「0815停電事故」行政調查專案小組，今（21）日晚間再公佈10委員名單出爐，國發會副主委曾旭正、財團法人國家實驗研究院副院長吳光鐘等人都在列，預計明召開首次會議。

行政院發言人徐國勇今晚公布調查小組委員名單，除吳宏謀外，還有行政院經濟能源農業處長廖耀宗、曾旭正、吳光鐘、清華電機退休教授暨中原大學電機系兼仼教授陳士麟教授、台大機械系教授馬小康、中華民國電機技師公會理事長李華琛、中華民國電機技師公會常務理事楊坤德、台灣科技大學電機系教授陳在相、 成大電機資訊學院副院長陳建富、台大機械系暨能源國家型計劃策略小組召集人吳文方教授，共計11人。

(工商)