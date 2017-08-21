世大運》昔不喜歡溜冰 高茂傑替中華隊飆進銀牌

宋青陽失常未得牌，高茂傑一舉出頭摘下300公尺計時賽銀牌。(中央社)

2017台北世大運今(21日)進行男子滑輪溜冰300公尺計時賽，賽前不少國人關注的焦點，都擺在中華隊的宋青陽身上，但誰也沒料到宋青陽最後失常，連前3都沒擠進去，反倒是另一名小將高茂傑拚進一面銀牌，這名昔日討厭溜冰的叛逆男孩，如今用溜冰在國際級的舞台上發光發熱。

早上預賽時，宋青陽以24秒332排名第2，高茂傑則以24秒757排第5。但到了決賽，高茂傑表現更上層樓，滑出24秒371的成績，一度居於第1；宋青陽則因最後彎道時發生失誤，僅有24秒939。最後南韓選手金鎮勇拿下金牌，高茂傑拿下銀牌。

「以前很討厭溜冰，不想被操。」高茂傑坦言，以前家住溜冰場旁，因為媽媽的關係開始溜冰，但不愛運動的他，起初很抗拒，直到大學才想通，「大學時就覺得要有目標，媽媽也告訴我『不管成績如何，比賽還沒到終點，一定要滑完』，我才漸漸更努力在溜冰上。」

比賽前一天，高茂傑滿心期待著替國家拿牌，緊張到失眠，甚至很負面，還沒開賽就覺得自己很差，「但教練告訴我，把比賽當作練習，且聽到觀眾的加油聲，就想說跟他們拚了，最後也表現出跟練習一樣的水準。」

高茂傑能一舉奪銀，或多或少也和宋青陽備受關注有關。高茂傑坦言，自己是個競爭心很強的人，多次輸給宋青陽後，會更想要拚過他。儘管這次宋青陽失常，讓高茂傑有機會出頭，但他認為，良性競爭對彼此都好，直言「宋青陽是個可敬的對手！」

(中時電子報)