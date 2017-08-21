夜問打權》煙霧罐搗蛋 世大運反恐級維安破功？
反年改被設計？！輿論大譁成公敵？！陰謀論？！煙霧罐搗蛋世大運，真的能讓「反恐級維安破功」！？太奇怪！眾目睽睽丟煙霧彈！如今找不到嫌疑犯，簡直是「國際笑話」！不僅遭市長柯P飆罵：「王X蛋」且放話絕不寬貸！反觀柯P昔指反課綱暴力在跳舞；今罵世大運反年改「王X蛋」！雙重標準更是柯Ｐ說了算！？更致總統蔡英文怒飆內政部：「不要再柔性呼籲了」，怒轟年改團體「小看台灣」，是否從中不爽「反年改」如影隨行藉機拉高對立？不禁令人疑惑導致年改團體不停奔走陳抗，不就是蔡政府惹的禍！？
全球民粹笑話！學生決定課綱！網路票選課程內容！百年大業網路票選！教育要為台獨服務？急丟中華文化？高中古文限3成，課審會提案爆爭議！自導自演假投票？！課綱內容網路投票，未宣傳淪「黑箱作業」！
今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
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