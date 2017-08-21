倫敦大笨鐘維修需「沉默」4年 工人斥荒謬
英國倫敦著名地標大笨鐘，將在當地時間21日中午敲響12下鐘聲後，接受長達4年的封鐘維修，以保障施工人員的聽力。不過，曾維修大笨鐘的工作人員批評，此舉實在太過荒謬。
鐘錶公司Thwaites & Reed曾負責維修大笨鐘超過30年，該公司負責人梅爾文‧李（Melvyn Lee）認為，工作人員僅需戴上耳罩，便可保證聽力不受影響。他還說，他也曾在大笨鐘工作，鐘聲不如想像般巨大。
1983年曾維修大笨鐘的派里（Rodney Perry）也同意，戴上耳罩便可解決問題，他說，平時維修僅需讓大笨鐘短暫停擺，重啟的時間也不長，一次讓大笨鐘「沉默」4年簡直荒謬。
根據規劃，大笨鐘至2021前將暫停為倫敦市民報時，不過，遇到新年除夕夜及國殤紀念日等重大節日，大笨鐘仍會敲鐘工作。有保守黨議員提議，英國正式脫離歐盟的2019年3月19日，提前讓大笨鐘復出敲鐘。
(中時)
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