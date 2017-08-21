為錢起爭執 《順風婦產科》女星老公遇刺身亡
42歲南韓女星宋善美曾演出《順風婦產科》、《媳婦的全盛時代》等戲劇，2006年和大3歲的電影美術導演高佑石結婚，2015年生下一女，沒想到，今（21日）傳出老公遭到刺殺，緊急送醫後仍不治身亡。
據韓媒報導，高佑石因繼承祖父遺產的問題，一直都和家人有爭執，為此他請來28歲兇嫌曹男協助他提出訴訟，對方報酬開價數億韓元，但後來高佑石僅付了1000萬韓元（約台幣30萬元），兩人因此爆發爭執，曹男便拿出利刀刺傷高佑石，雖然緊急送往醫搶救，但仍回天乏術，而曹男也被警方拘捕。
宋善美得知老公的死訊後大受打擊，經紀公司也對外聲明，希望外界給她和家人多一點空間，而她現正拍攝的韓劇行程也可能有所調整。
(中時電子報)
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