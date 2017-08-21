鬼月禁忌多！民俗專家提醒該這麼做

新北市中和區廣濟宮、福和宮鬼月期間，會在新店溪畔舉行放水燈儀式。（葉書宏翻攝）

農曆7月1日、俗稱「鬼月」將至，鬼門大開孤魂野鬼、好兄弟們將會來到人間，新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰提醒，鬼月中有不少禁忌，要平安度過，結婚、入厝、買車、游泳等都不宜，穿著應以鮮豔色系為主，另外，下午後不要曬衣服，避免好兄弟附著。

翁敏杰表示，鬼月「抓交替」的故事時有所聞，只要心存正念，民眾不必過於緊張，鬼月由來自明朝開始，佛教中稱為「慈悲月」；大廟在鬼月來臨時，正門都不會開，僅會開側門、旁門，方便好兄弟行走人間，建議民眾可在鬼月到大廟祈求平安符。

另外，鬼月不宜結婚、入厝、買車、游泳，下午後盡量不要在戶外曬衣服，調皮的好兄弟會附著在衣物上，穿著以紅色、鮮豔為主，避免深灰色系衣物，祭拜好兄弟時切記不要有鳳梨，鳳梨會越拜越旺、好兄弟反而越聚越多，捨不得離開。

翁敏杰提醒，常出差民眾，鬼月入住飯店前，要先敲3下房門表示尊重，只要心存善念、以虔誠的心祭拜好兄弟，就可以平安度過鬼月，民眾不用太驚慌擔心。

(中時)