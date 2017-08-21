世大運》女子舉重郭婞淳改寫世界紀錄摘金
台灣舉重名將郭婞淳，21日在世大運女子58公斤量級抓舉項目第一次就成功舉起102公斤，擊敗所有參賽選手，其中包含了里約奧運金牌、泰國好手蘇甘雅(SRISURAT Sukanya)，第二次舉起105公斤，改寫2013年喀山所創的103公斤大會紀錄，第三次再將紀錄推進至107公斤。挺舉第一把舉起133公斤，提前篤定摘下中華隊第四金，最終挺舉以142公斤破世界紀錄，總和249公斤破大會紀錄奪得金牌。
許淑淨20日因傷退賽，國人將希望放在郭婞淳身上，郭婞淳教練林敬能賽前上繳給大會開把的抓舉是100公斤，挺舉是130公斤。比賽開始後又到關鍵時刻臨時將抓舉開把上推至102公斤，讓賽前奪冠呼聲最高的泰國好手蘇甘雅備感壓力，第一次舉起95公斤的她，只能在毫無休息時間情況下立刻上場，結果100公斤試舉失敗，第三次才舉起100公斤。
心理戰術成功的郭婞淳，在滿場觀眾掌聲中站上舞台，102公斤輕鬆舉起，第二次挑戰105公斤再次成功，第三次又以107改寫大會紀錄，光是抓舉項目就領先蘇甘雅有6公斤。
就讀北京體大的中國大陸選手熊佩，抓舉項目三次挑戰87公斤都失敗，只能提前黯然退場。北韓包辦先前5個男女量級金牌，這個量級派出金中幸(KIM Chung Sim)，與印尼選手賈蓋杜西塔(JAGADDHITA Acchedya)以90公斤並列第三。
比賽進入挺舉項目，郭婞淳的最大對手蘇甘雅只舉起121公斤，總和221公斤，金中幸127公斤，總和217公斤，兩人分獲銀牌和銅牌。
郭婞淳原本挺舉開把130公斤，臨場加碼到133公斤，只見她輕喝一聲就成功舉起，緊接著又舉起136公斤改寫大會紀錄，最後一次加碼到142公斤，成功改寫中國大陸選手邱紅梅在2007年創的141公斤世界紀錄，總和249公斤輕鬆奪金。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。