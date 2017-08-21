世大運》女子舉重郭婞淳改寫世界紀錄摘金

世大運女子舉重58公斤級郭婞淳抓舉107公斤破大會紀錄。(陳怡誠攝)

台灣舉重名將郭婞淳，21日在世大運女子58公斤量級抓舉項目第一次就成功舉起102公斤，擊敗所有參賽選手，其中包含了里約奧運金牌、泰國好手蘇甘雅(SRISURAT Sukanya)，第二次舉起105公斤，改寫2013年喀山所創的103公斤大會紀錄，第三次再將紀錄推進至107公斤。挺舉第一把舉起133公斤，提前篤定摘下中華隊第四金，最終挺舉以142公斤破世界紀錄，總和249公斤破大會紀錄奪得金牌。

許淑淨20日因傷退賽，國人將希望放在郭婞淳身上，郭婞淳教練林敬能賽前上繳給大會開把的抓舉是100公斤，挺舉是130公斤。比賽開始後又到關鍵時刻臨時將抓舉開把上推至102公斤，讓賽前奪冠呼聲最高的泰國好手蘇甘雅備感壓力，第一次舉起95公斤的她，只能在毫無休息時間情況下立刻上場，結果100公斤試舉失敗，第三次才舉起100公斤。

心理戰術成功的郭婞淳，在滿場觀眾掌聲中站上舞台，102公斤輕鬆舉起，第二次挑戰105公斤再次成功，第三次又以107改寫大會紀錄，光是抓舉項目就領先蘇甘雅有6公斤。

就讀北京體大的中國大陸選手熊佩，抓舉項目三次挑戰87公斤都失敗，只能提前黯然退場。北韓包辦先前5個男女量級金牌，這個量級派出金中幸(KIM Chung Sim)，與印尼選手賈蓋杜西塔(JAGADDHITA Acchedya)以90公斤並列第三。

比賽進入挺舉項目，郭婞淳的最大對手蘇甘雅只舉起121公斤，總和221公斤，金中幸127公斤，總和217公斤，兩人分獲銀牌和銅牌。

郭婞淳原本挺舉開把130公斤，臨場加碼到133公斤，只見她輕喝一聲就成功舉起，緊接著又舉起136公斤改寫大會紀錄，最後一次加碼到142公斤，成功改寫中國大陸選手邱紅梅在2007年創的141公斤世界紀錄，總和249公斤輕鬆奪金。

(中時電子報)