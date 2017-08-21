李政穎、王宇婕首度挑戰「船戲」！《春風愛河邊》北高連線同步開拍

李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕主演《春風愛河邊》。（華視）

李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕主演《春風愛河邊》。（華視）

李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕主演《春風愛河邊》。（華視）

李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕主演《春風愛河邊》。（華視）

李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕參與《春風愛河邊》開鏡儀式。（華視）

華視總經理郭建宏為新戲《春風愛河邊》開拍祈福。（華視）

華視年度大戲《春風愛河邊》21日正式在高雄愛河邊開鏡開拍，雙生雙旦李政穎、林玟誼、王凱、王宇婕4人齊聚正式亮相，高雄與台北兩地雙城連線，同步舉行開鏡開拍拜拜儀式，台北由華視總經理郭建宏帶領員工一同為新戲祈福，希望拍攝過程一切平安順利。難得在高雄拍戲的4人十分興奮與期待，更推高雄在地人王凱做導遊，相約在拍戲空檔組成「美食旅遊團」，準備去西子灣看夕陽，大啖牛肉麻辣鍋、排骨酥湯等美食。

《春風愛河邊》主打雙女主角路線，王宇婕表示會接下這部戲除了是力挺郭建宏總經理外，也因為好姊妹林玟誼，兩人先前合作拍出好感情，當初林玟誼接下戲時，王宇婕還特別提醒她高雄太陽大要做好防曬，沒想到隨後也跟著加入了劇組，笑說：「現在我們要一起曬了！」王宇婕飾演的江晨凡，從事餐飲業，積極發展遊輪自助餐（buffet）業務，談到劇中角色設定，她開玩笑說：「我可是Buffet專家，過去出國、拍戲住飯店都還會準時7點起床吃Buffet，不會做但很會吃啦！」反倒是很怕暈船的她將首次挑戰「船戲」很緊張，笑說：「我會準備很多暈船藥的！」

另一位女主角林玟誼劇中飾演服裝系學生，由於在大學時期修過服裝課程，不僅會畫服裝設計圖，還會服裝打版，詮釋角色不成問題，反倒是她在劇中將會挑戰「踩三輪車載客」，十分考驗體力。林玟誼劇中會與李政穎、王凱有許多對手戲，目前單身的她被問及如果要從2人中挑1個當男友的話會選誰，她誰也不得罪地說：「他們2人都很帥、人很好真的很難選耶！」

許久沒在螢光幕現身的李政穎，重回無線台戰場擔任男主角，這次將挑戰飾演高雄「愛之船」的駕駛員，之後還會有開帆船的重點戲，完全不會開船的他，為此特別要去上幾次帆船駕駛課，他說：「拉帆船有很多技術、還有術語要背，十分不容易，到時候就現學現賣了！」

從小在高雄長大的王凱，十分期待回到故鄉拍戲，他表示過去因為工作很久沒有回家，剛好趁這次機會希望能多點時間跟家人相處。他說爸爸其實一直很想到拍戲現場探班，之前因為距離加上爸爸身體因素不太方便，這次剛好在家鄉拍戲，「真的很完美」。身為在地人的他也準備帶大家體驗在地美食，特別推薦他最愛的排骨酥湯。他劇中飾演船務商第二代，與王宇婕將有許多感情戲，兩人首度詮釋情侶角色，談到默契，他說：「相信沒有什麼問題，尤其宇婕是個個性很開朗的女生。」

華視2017年度大戲《春風愛河邊》匯集不少實力派演員，李政穎、王宇婕、王凱、林玟誼、張瓊姿、鄭仲茵、星卉、陳慕義、吳鈴山、林義芳、高盟傑等人已完成定裝，製作人表示未來陸續預計還會加入江祖平、龍劭華、江國賓等重量卡司，請觀眾們期待。《春風愛河邊》故事背景以高雄愛河為出發，劇情人物刻化高雄在地的造船業、航運業、成衣銷售等現實生活，並融合台灣海洋文化、新住民、台灣經典歌曲等元素，十分融入民情，並展現南臺灣的濃濃人情味。

(中時)