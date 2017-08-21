罵留言市民「王八蛋」 徐巧芯：柯P真失格、真丟臉

圖為台北市長柯文哲（圖）20日下午在台北市政府召開記者會，重申世大運不只是台北的世大運，是台灣的世大運，反年改團體在自己國家辦喜事時來搞破壞，是「王八蛋！」(中央社)

從世大運開幕式出狀況後，台灣陷入了另一場「王八蛋」口水戰！台北市長柯文哲20日開國際記者會痛罵陳抗團體「王八蛋」，不料台北市民留言質問市長「王八蛋」，引來柯P親回王八蛋是「妳和反年改團體」。對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯批評，柯文哲身為台北市市長，對於市民的留言如此回應，才是真正的失格、真正的丟臉。

那位被網友笑稱是楊阿姨的留言內容，徐巧芯PO文解讀，其實她說出了事實，而重點在於世大運維安不夠完善。徐巧芯說，「台北市政府本該檢討，這與不認同反年改並沒有衝突。」

徐巧芯還說，只因為不認同市長的施政就被罵王八蛋，那我們很多人都是王八蛋。「今天是她被罵王八蛋，可能明天就是你跟我。」

(中時電子報)