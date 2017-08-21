郭婞淳抓舉107公斤打破賽會紀錄 挑戰衛冕金牌

2017世大運女子舉重58公斤級登場，地主選手郭婞淳抓舉以107公斤破大會紀錄。（陳怡誠攝）

2017世大運女子舉重58公斤級登場，地主選手郭婞淳抓舉以107公斤破大會紀錄。（陳怡誠攝）

郭婞淳的粉絲「KUO」家族的成員興奮地猛拉衣服替表現優異的郭婞淳加油打氣。（陳怡誠攝）

世大運舉重賽昨原有奧運雙金得主許淑淨、去年里約奧運銅牌郭婞淳參賽，被認為是奪金雙保險，但許淑淨前天因傷棄賽後，外界更對郭婞淳寄予奪金重望。

郭婞淳今天晚上7點在淡江大學紹謨紀念館出賽女子58公斤A級，抓舉部分第一舉100公斤，接著第二舉105公斤，成功打破她自己在2013喀山世大運的大會紀錄，第三舉更成功挑戰107公斤，再度打破大會紀錄，待會將進入挺舉部分。

不少郭婞淳的粉絲穿上I am with KUO的藍色應援上衣進場，觀眾席一片藍海，郭婞淳的家人也從台東北上替她加油，介紹選手出場時，司儀更特別提高音量介紹郭婞淳，台下更爆出一陣歡呼和掌聲。

(中時)