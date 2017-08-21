恐怖情人持刀、點火逼談判 遭判4年9月徒刑
萬姓男子因不滿謝姓女友提分手，一怒之下持刀闖入謝女家，逼迫下跪談判，謝女趁隙想逃，遭潑灑汽油阻擋去路，萬男恫嚇「不要以為我不敢！」隨即朝謝點火，導致雙腿二度燒傷。新北地院依侵入住宅、剝奪他人行動自由、重傷害未遂等罪，判處4年9月徒刑。
判決指出，2015年9月萬男帶著汽油和水果刀，闖入謝女新莊住家，先持刀逼迫謝女前往頂樓談判，謝女趁機想逃跑慘遭潑汽油，男緊追在後，並點燃衛生紙朝謝女丟去，右腿立即燃燒並蔓延到左腳，導致二度灼傷。
萬男坦承，當日確實有闖入謝女家、也持刀阻擋去路，但並沒有真的想傷害對方，只是想嚇嚇謝女，事後還有幫忙撲滅火勢、陪同謝女就醫。
新北地院審酌，兩人已和解，但萬男沒付完和解金，依重傷害未遂、剝奪他人行動自由、侵入住宅等罪，合併執行4年6月徒刑。
(中時)
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