世大運》射箭譚雅婷、陳怡瑄 個人賽抗韓爭金
世大運射箭賽中華代表隊21日再傳回捷報，女子反曲弓譚雅婷，以及女子複合弓陳怡瑄，雙雙殺入個人賽金牌戰，反曲弓女將「雷母」雷千瑩也挺進24日的銅牌戰。
女子反曲弓個人16強賽，譚雅婷先以7：1射退義大利梅迪亞(Claudia Mandia)，8強「台灣內戰」再7：1擊敗同胞彭家懋，準決賽碰頭隊友雷千瑩廝殺6：0勝出，順利挺進24日的金牌戰，將迎戰南韓女將姜彩榮(Kang Chaeyoung)。
複合弓女將陳怡瑄則先後擊敗墨西哥、波蘭選手，準決賽面對土耳其雙雙射出142分，陳怡瑄加射勝出，23日金牌戰將與南韓宋允順爭金。
(中時電子報)
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