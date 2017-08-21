二戰美艦殘骸在菲律賓海底現蹤 曾運送原子彈部件
據日本共同社21日報導，美國海軍近日發布消息稱，日前在菲律賓近海約5500公尺深的海底，發現了二戰末期遭日軍擊沉的美國巡洋艦「印第安納波利斯號」殘骸。該艦沉沒前完成了向位於太平洋的天寧島（Tinian）運送原子彈零部件的絕密任務。美軍在廣島投下了使用這些零部件製成的原子彈。
發現殘骸的是美國微軟公司共同創辦人、富豪保羅．艾倫的調查團隊。基於沉沒地點可能較此前設想的海域更偏西的信息，團隊使用最新設備展開了搜尋。
美海軍指出：「考慮到現場水深，這是一項重大發現。」艾倫則表示，「我身為一個美國人，對船員等的勇氣、堅毅及付出的犧牲感激不盡。」
1945年7月30日，「印第安納波利斯號」遭到日本潛艇發射魚雷攻擊後沉沒。1196名船員中約800人在沉沒前逃至海上，但不少人在漂流過程中因受到鯊魚襲擊、脫水等死亡。數天後316人獲救，如今其中22人還在世。
艾倫2015年在菲律賓的海底發現了疑似日本「武藏號」戰艦的殘骸。
(中時)
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