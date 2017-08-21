世大運選手村外住家自掛國旗 侯友宜：令人感動！

侯友宜表示，林口周邊的住家，一起將國旗掛出來，令人感動！（葉書宏翻攝）

世大運各項賽事登場，新北市副市長侯友宜今（21日）下午前往林口選手村了解周邊交通狀況，他透過臉書表示，「在當地居民和警方的協力之下，車流還算順暢。」

侯友宜留言表示，「有鑑於開幕式的經驗，我告訴同仁，不管發生甚麼狀況，都必須在第一時間排除障礙，務必確保選手安全、確保賽事進行。」

另外，他提到，在選手村看見一些有趣的畫面，很多選手將自己的國旗掛在窗外，像是一棟小小的聯合國。林口周邊的住家也很有參與感，一起將國旗掛出來呼應，為國家加油。現場的氣氛，令人感動！有機會經過一定要看看。

(中時)