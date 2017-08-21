「早洩」依舊旺！曾之喬、王子《稍息立正我愛你》收視再創新高
由曾之喬、邱勝翊（王子）、以綸、許光漢等人主演的中視、東森校園喜劇《稍息立正我愛你》20日播出第四集，雖然當天上午發生愛奇藝提前一天上架疏失、導致劇情早洩，但21日收視出爐，20-44歲有效收視仍再創新高1.42，平均收視也有1.27好成績。劇中演員也好運接二連三，飾演的鍾爸的徐詣帆，老婆也懷了第三胎，喬喬的吸睛演出更是帶動人氣、代言滿滿，連客串喬喬大學同學的柯佳嬿也傳出「好事近了」，劇組團隊可謂好事連發！
4歲以上的收視最高點為1.52，落在少曦陰錯陽差未能順利與立正約會看電影，只好獨自從電影院走回家，還胡亂猜想是否自己自作多情，而另外一頭，力正急著想找少曦解釋清楚…。第二高點1.51，則是少曦和力正在河堤邊，希望彼此能把話說清楚，少曦終於向力正告白的橋段。
20-44歲收視高點為1.68，正巧是少曦誤會力正和大毛去看電影，所以傷心地逃走，力正追出去。第二高點1.67則是力正顯露出性格陰暗面，在天橋上恐嚇大毛，威脅他滾遠一點，否則要將他從天橋推下製造成自殺事件的橋段。
(中時)
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