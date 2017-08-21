阿雅娜在阿富汗辦演唱會 遭指國際妓女接死亡威脅

阿雅娜·賽義德曾是《阿富汗好聲音》節目唯一女性評委。(取自阿雅娜‧賽義德臉書)

阿雅娜·賽義德常常拍性感照片，比出撩人的姿勢，被衛道者痛恨。(取自阿雅娜‧賽義德臉書)

阿雅娜‧賽義德在演唱會上。(取自阿雅娜‧賽義德臉書)

剛脫離政教合一塔利班的束縛，仍舊不能容納女性拋頭露面。一名阿富汗流行女歌手阿雅娜‧賽義德為了要辦一場演唱會，引起了各種衝突和騷亂。她挑戰傳統觀念的做法，讓阿富汗總統在8月19日舉行的國慶節演講都黯然失色。

《華盛頓郵報》8月20日報導，在阿富汗國慶節當天，流行歌手阿雅娜突然宣布將舉辦演唱會的消息時，阿富汗國內炸開了鍋。消息一出，連阿富汗總統阿什拉夫‧加尼的國慶節演講都黯然失色。她原本計畫在阿富汗國家足球場舉辦演唱會，那是一個能容納10000人的露天場地，並且曾經是塔利班處死犯人的紀念地。但是安全部門擔心恐怖襲擊，不同意這個提案。最終，她的演唱會在安保完備的喀布爾洲際酒店舉行。衆多的阿富汗人，尤其是年輕人從各地趕來觀看了演唱會。

她的粉絲薩拉希對媒體說：「我支援自由，女性應該做想做的事。我是來演唱會支援她的，我是她的粉絲。」粉絲們在網上稱讚「她不僅僅是一個歌手，她是一個革命者，她將鼓勵阿富汗婦女衝破宗教束縛，追求自由。」阿雅娜承諾，將把演出會的門票收入捐給兩周前塔利班恐怖襲擊的受害者。

不過，反對者並不買帳，指責她是「國際妓女」，妄圖將西方民主強加於阿富汗。在演唱會當晚，抗議者聚集起來堵住了通往洲際酒店的路。幾百名全副武裝的警察趕到現場試圖驅散抗議者。抗議者對警察大吼：「不要讓這個國際妓女去唱歌和跳舞，你在玷污你的宗教和民族。」「你們在用鮮血守衛國家，爲什麽不阻止這個不虔誠的女人？」

還有抗議者表示，塔利班和「伊斯蘭國」（IS）將會用演唱會的視頻進行宣傳，一邊給青少年播放這些視頻一邊告訴他們，你們的國家充滿了煽動暴動、粗俗和不道德的人，他們會教唆青少年去反對政府，因爲政府在保護這些人。

據瞭解，阿雅娜·賽義德出生在阿富汗，現居於英國倫敦，是一位流行歌手和作曲者，阿雅娜·賽義德曾是《阿富汗好聲音》節目唯一女性評委。也是阿富汗娛樂電視節目的主持人和嘉賓。她以緊身性感的服裝和挑釁性的演唱風格聞名，因此也在阿富汗國內備受爭議。一般來說，她的大多數粉絲只能從社交媒體和YouTube上看她的演出，像這次在阿富汗國內開演唱會十分的大膽。

阿雅娜在巴黎舉辦的電視演唱會，大膽的穿著裸色連衣裙。《華盛頓郵報》評論稱，相比于其他阿富汗藝人，賽義德更能代表阿富汗傳統社會中文化和代際的衝突，她是所有年輕男人的夢想、很多年輕姑娘的榜樣和所有宗教人士的噩夢。

(中時)