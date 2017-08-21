孫協志暌違兩年開唱　飆唱〈我難過〉憶過世外婆

孫協志日前在高雄開唱。（無限延伸提供）

孫協志日前在高雄開唱。（無限延伸提供）

孫協志日前在高雄舉辦「守護不孤單公益巡迴演唱會」，免費開放民眾進場，並邀長照者家屬同歡，為了做公益，他在節目錄影結束後立刻直奔高雄彩排，兩天沒睡的他連唱多首情歌並翻唱蘇永康、陳奕迅、鄭中基、梁朝偉等人經典情歌。

他暌違兩年開唱，孫媽也到場力挺，孫協志特別在演唱會上分享自己和外婆的故事，當年休假他回高雄照顧外婆，兩人因小事起爭執，不懂事的他對外婆說：「妳再這樣，就看不到妳孫子了。」結果外婆一個月後過世，讓孫至今遺憾：「呼籲男性照顧者，要適時尋求協助、為自己情緒找出口。」

(中時)