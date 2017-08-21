郭婞存抓舉破紀錄 台東鄉親歡聲雷動

郭婞存抓舉破大會紀錄，台東縣政府架設大銀幕為她加油。（莊哲權攝）

郭婞存抓舉破大會紀錄，台東縣政府架設大銀幕為她加油。（莊哲權攝）

郭婞存抓舉破大會紀錄，台東縣政府架設大銀幕為她加油。（莊哲權攝）

台東子弟郭婞存參加世大運，今天晚間出賽，台東縣政府在大禮堂架設大銀幕，由縣長黃健庭帶隊為郭婞存加油。當郭婞存在抓舉以107公斤破大會及個人紀錄時，全場歡聲雷動。

不過，天鴿颱風即將來襲，台東將受大豪雨影響，縣長黃健也當場宣布，受天鴿颱風影響，22日全縣停班、停課。

(中時)