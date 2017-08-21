99年難得一見全美日全蝕 美國職棒球隊為之瘋狂

舊金山巨人隊旗下的小聯盟隊伍薩倫‧凱瑟火山隊，將是棒球史上第一支因日蝕而暫停比賽的球隊。該隊屆時會穿上日蝕特製球衣出賽。(摘自火山隊官方推特)

全美興奮迎接99年來第一次橫越美國的日全蝕，連美國職棒的大小聯盟球隊都感染這股熱潮。雖然這天文奇景發生時間在上午或中午，大聯盟球隊並未安排賽事，不至於發生打到一半天狗食日，天空大暗，不過有4支小聯盟隊伍躬逢其盛。但問題來了，該怎麼一邊看棒球，一邊賞日蝕呢？

大聯盟官網報導，位於奧勒岡州、隸屬舊金山巨人隊的短A小聯盟球隊薩倫‧凱瑟火山隊，將是棒球史上第一支因日蝕而讓比賽暫停的隊伍。該隊比賽在美西時間21日上午9點35分(台北時間22日凌晨0點35分)開打，太陽會在上午10點17分完全被月球遮住。火山隊還為此推出日蝕主題日，球隊將穿上日蝕圖案的特製球衣出賽，噱頭十足。

星期一是大聯盟球隊的移動日，兩聯盟只有9場比賽。位於日全蝕帶上的只有同在密蘇里州的堪薩斯市皇家與聖路易紅雀隊，兩隊21日剛好都在營休兵，對觀賞日全蝕躍躍欲試。

皇家總教練約斯特下載了追蹤日蝕的app，不過他住城外，所以不在日全蝕的路徑上。正在養傷的皇家隊投手卡恩斯表示，這種事不常見，上一次發生將近100年前，他絕對會全程參與。

澳洲籍救援投手莫伊蘭說，他的哥們為此從澳洲飛到堪薩斯市，他會去朋友的農場，找一群人一塊觀賞順便野餐，「鐵定會非常酷。」捕手卡倫格則和隊友麥卡錫與朱尼斯約好一起飽覽奇景，「麥卡錫對日蝕做了不少功課，他朋友也會從外地過來加入我們。」

(中時)