新書《雪花飄落之前》出現盜版　瓊瑤怒：覺得被深深傷害了！

瓊瑤。（天下文化）

出版社製作整理辨識正版盜版「懶人包」。（天下文化）

出版社製作整理辨識正版盜版「懶人包」。（天下文化）

出版社製作整理辨識正版盜版「懶人包」。（天下文化）

瓊瑤新書《雪花飄落之前》話題熱，她從婚後與老公相愛的生活，一路寫到某一天忽然發現另一半失智並且逐漸喪失記憶的過程，最後痛心接受摯愛忘記自己的事實，還必須面對到插管與否的死亡習題。不過，最近有台灣讀者在網路上購買到「非正版」書籍，對此，瓊瑤嚴肅地說：「我很不高興，覺得被深深傷害了！」更呼籲大家「尊重正版，絕不買非正版的東西。這也是對自己人格的尊重。」

天下文化出版社也透過讀者拿到了「非正版」的繁體書籍，遠見．天下文化事業群創辦人高希均表示：「這樣的行為非常不正確！」出版社也立即製作整理了辨識「懶人包」，提供讀者參考，希望杜絕非正版的不法行為。除了價格是一項參考值外，在外觀上正版的《雪花飄落之前》的裝訂方式為軟皮精裝、圓弧型書背、書衣上雪花圖案上光、內頁彩色圖片明亮、飽和；而「非正版書籍」則是以平裝方式裝訂，因此尺寸較小、呈現方型書背、書衣封面粗糙、內頁彩色圖片暗沉。天下文化建議讀者可以在較大的網路書城購買，避免買到假貨。

《雪花飄落之前》在海內外引起關注，書籍一出版，大陸多家出版社立即表達購買簡體版權的意願。對此，天下文化表示：「第一時間每家出版社皆已超過美金5位數出價。」目前，簡體版權確定售出，由北京重要且知名的出版公司取得版權，也可見瓊瑤對於文壇的影響力之大。

這次新書，瓊瑤將「切膚之痛」寫出，動人寫實的內容，受到廣大讀者迴響，紛紛在臉書及私訊表達自己難過、落淚與不捨的情緒。而在眾多的留言裡，最讓瓊瑤感動的依舊是書中提到的謝錦德先生。瓊瑤說：「謝錦德的母親在加工延命的第五年，也在我這本書出版前去逝了。他寫了3700字的一篇長文《花落結果時》，字字血淚，貼在我的臉書，從加工醫療，談到《雪花飄落之前》這本書，再談到母子之情，生死別離…真情流露，讀之令人落淚！」

(中時)