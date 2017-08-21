中華隊第4金到手！郭婞淳成功衛冕世大運金牌、打破世界紀錄

郭婞淳今天晚上7點在淡江大學紹謨紀念體育館出賽女子58公斤A級，抓舉、挺舉開把重量原為102公斤、130公斤，為12名選手之最，展現地主隊氣勢，稍早更進入挺舉後，郭婞淳以打破世界紀錄的挺舉142公斤，加上抓舉的107公斤，拿下金牌。

郭婞淳再度對上勁敵里約奧運金牌泰國蘇甘雅，昨天的賽事被視為奪牌熱門，門票早早銷售一空。

不少郭婞淳的粉絲穿上I am with KUO的藍色應援上衣進場，觀眾席一片藍海，郭婞淳的家人也從台東北上替她加油，介紹選手出場時，司儀特別提高音量介紹郭婞淳，台下更爆出歡呼和掌聲。

世大運舉重賽昨原有奧運雙金得主許淑淨、去年里約奧運銅牌郭婞淳參賽，被視為奪金保險，但許淑淨前天因傷棄賽後，外界更對郭婞淳寄予奪金重望。

郭婞淳晚間出賽，首先抓舉部分，第一舉102公斤，接著第二舉105公斤，打破她自己2013年在喀山世大運的大會紀錄，第三舉更成功挑戰107公斤，接連刷新大會紀錄，遙遙領先居次的蘇甘雅100公斤、北韓金忠心（Kim Chung Sim）的90公斤。

(中時)