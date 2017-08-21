星二代爆乳炸出「咖啡色」 網驚：露點了？

王曼喜常分享辣照，21日胸部出現一點咖啡色，乍看下被疑露點。（圖／翻攝自王曼喜IG）

港星王敏德和模特兒老婆馬詩慧，婚後生下2女1子，兩位千金王曼喜、王麗嘉都遺傳了父母的優良基因，也常在社群網站PO辣照，不吝分享好身材。最近大女兒王曼喜又曬度假照，但胸部出現一點「咖啡色」，讓人看了忍不住驚呼露點嗎？

王曼喜近來趁著暑假到越南度假，她今在IG貼出喝椰子水的照片，看來相當愜意，尤其身穿黑色比基尼，大方展現傲人上圍和深邃事業線，畫面相當養眼。除了爆乳吸引大家視線，她的左胸上還有塊「咖啡色」，位置剛好處在敏感地帶，乍看下頗像走光，但仔細一看才發現幸好只是椰子的陰影。

(中時電子報)