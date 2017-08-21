經濟學人報導台灣 「陷入黑暗」

2017年8月15日台中市／全台大停電，台中也受影響，輪流分區停電，造成一邊有光，另一邊黑漆漆。（黃國峰攝）

上週全台大跳電的新聞逐漸被國際媒體所注意，經濟學人雜誌(Economist)與全球核能新聞(World-Nuclear-News)都稱台灣已遇到能源困境問題，其經濟學人的眉批還直接稱「陷入黑暗」(In the dark)來形容。

這篇報導標題為「大規模停電提示了台灣能源政策的問題：真能淘汰核能？」的文章，提到8月15日的台灣，晚間大多數區域都是黑色的：道路上只有行駛中的車輛有車頭燈光，連台北市地標性摩天大樓台北101，都陷入沉沉的黑暗，僅有使用備用電力的飛航警告燈在閃爍。全台有一半的家庭失去電力，還有上百人困在電梯裡，急救車、救火車的聲音到處支援，一直到五個小時後，電力才逐步恢復，但是後續小區域的間歇性停電還沒有結束，更重要的是，蔡英文政府關閉核電廠的競選承諾是否能執行？成為人們關注的重大問題。

蔡英文在去年當選總統時，她答應在2025年前逐步淘汰台灣原本約佔14％的核電，但是她所規畫的新電力來源大多很昂貴，特別主要來自可再生能源，而更高的電力成本將會造成台灣的經濟負擔，這與她承諾的振興台灣經濟，改善工資待遇與面對企業與人才出走的問題，顯然沒有幫助。

報導提到815停電的原因，說到大潭電廠因人員疏失造成斷氣，導致全部電廠都跳機，造成電力調度失衡。並且提到七月底颱風把台東輸電塔吹倒的事件，「儘管夏季非常炎熱，公務員也被迫在中午時間將辦公室的空調關閉了幾個小時，以減少停電風險。」

經濟學人認為提，815大停電的是台灣幾年下來，一連串的情緒化決定所造成的影響。新的核電廠(核四)在2014年竣工，但是卻從未啟動。而且目前的6座核反應爐裡，中有3座關閉以及維護中，使得台灣沒有足夠的備用發電量。在8月11日，工商協進會理事長林伯豐焦慮的向蔡英文提出建言，希望她下令重新啟動停機已久的核反應爐，但是沒有得到結果。官方一直堅持天災是缺電主因(指電塔吹毀事件)，強調政府知道電力系統有過分集中的問題，因此要投資可再生能源來解決。然後在3天後就發生全台大停電事件。

大停電之後，經濟部長辭職以示負責。但是他的下台並不會解決缺電的問題。之所以蔡總統堅持廢止核能，是因為民進黨的反核黨綱，而且大多數台灣人也反對使用核能，這與2011年的日本福島第一核電站事故有關，所以總統確實挾有大多數民意在反核。

文章最後提到，蔡英文第一年的總統任期與中國大陸的關係是日益惡化，使得台灣旅遊業日益衰落，也使台灣在國際處境上更加孤立。蔡英文的支持度因而大幅下滑。而電力供應的問題很可能成為她的執政危機。早在停電之前，美國商會已經對台灣電力供應的可靠性提出擔憂，台灣的主力產業在晶元製造，美國商會曾警告，即使是短暫的停電也會設備造成破壞性的損害，而且如果電價上漲，台灣企業將會失去優勢。

總之，台灣電力的問題將會嚴重破壞台灣的經濟，蔡英文選前提出的「亞洲矽谷」想要招徠更多的企業家，但是在缺電的台灣，這些計畫就沒有任何說服力。

(中時電子報)