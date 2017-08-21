日本全國海岸遭受侵蝕 每年減少沙灘160公頃
共同社報導，針對海水浴場等作為重要旅遊資源的全國各地海岸被潮水侵蝕的狀況，日本各級政府儘管已採取對策，但沙灘仍在不斷消失。國土交通省估計每年消失的沙灘達160公頃，照此下去今後30年將減少4800公頃。
國交省指出，從上世紀60年代起各地陸續開建河流護岸及水庫，從作為沙子供應源的河流中流出的泥沙日益減少。另一方面，為保護港灣設施而建的防波堤等阻擋了海中的泥沙使其無法到達沙灘，也被視為是沙灘消失的主要原因之一。
國交省1993年根據國土地理院的地形圖估計，從1978年到1992年每年平均減少沙灘160公頃。一邊是開展保護，一邊是受害範圍不斷擴大，從已經採取對策的海岸狀況來看，國交省估計目前的減少速度幾乎沒有變化。
(中時)
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