綠委陳明文：極力推薦游錫堃出任台電董事長
民進黨立委陳明文今在臉書上表示，他極力推薦由前行政院長游錫堃出任台電董事長，推動新能源政策，實現2025非核家園。
陳明文在「陳明文粉絲團」臉書上指出，815全台跳電事件引起社會廣泛討論，凸顯台灣電力問題的盤根錯節，及社會大眾對於供電系統的認識落差。民進黨執政一年多，這一年來已完成修改《電業法》，但與民眾的期待還是有落差。
陳明文說，跳電不等於缺電，然而政府對能源產業的掌控度、新能源替代政策的落實程度，確實需要深入檢討。
陳明文強調，民進黨要實現2025非核家園，完成此理念目標，需要一位熟悉行政體系與新能源政策者，更要有魄力、有執行力來落實蔡總統的非核家園的主張，必須要具備一定社會聲望。
陳明文表示，細數可能的人選，他認為有多年行政經驗與政績的前行政院長游錫堃最為適合，非他莫屬。雖然可能委屈游院長，但此刻能兼具歷史使命，又能充分協調行政體系與國營事業組織的重責大任，唯有游錫堃莫屬。
(中時)
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