18年前超正舊照曝光 崔佩儀「比賈靜雯還美」！

崔佩儀年輕時是《花系列》當家花旦，18年前的舊照讓人驚艷，直呼她美過賈靜雯。(取材自崔佩儀臉書)

女星崔佩儀與韓裔美國人老公Sam結婚並育有一子貝克宇，近年來常在節目上聊家庭生活，然52歲的她其實是演員出身，年輕時是《花系列》電視劇當家花旦之一，以飾演壞女人與千金小姐而廣為人知，她也曾在臉書分享過18年前的舊照，讓眾網友看了為之驚艷，直呼她年輕時顏值高到拚過凍齡女星賈靜雯。

崔佩儀曾在1999年跟賈靜雯合作《女人的故事》，兩人在劇中飾演一對姊妹花，她日前曾在臉書貼出兩人當時的合照，照片中姊妹倆都蓄著耳下短髮，崔佩儀有著娃娃劉海並繫上黃色髮帶，身穿簡單合身白T並把黑外套綁在腰上，不僅纖瘦且容貌清純秀麗，而身旁的「妹妹」賈靜雯，臉上還有稚嫩未脫的嬰兒肥，身材也沒有姊姊崔佩儀來的修長。

崔佩儀懷念地說：「往事只能回味，以前和賈靜雯演姊妹，年輕真好」，18年前舊照不僅引人懷念，也讓人大大驚艷，直呼她身材有夠好，甚至覺得她「比賈靜雯還美」，崔佩儀則笑回：「回不去了」，如今時過境遷，但無論外貌怎麼改變，崔佩儀與賈靜雯，現在都有著好歸宿，兩人都是圈內幸福女星的代表人物。

(中時電子報)