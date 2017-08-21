顏才仁涉世大運襲警10萬元交保 檢當庭抗告

（22：12更新）退伍軍人顏才仁被控在台北世大運開幕式聚眾攻擊員警，檢方聲請羈押，台北地院審理後認為，檢方提出的證據無法證明顏男與毆警、丟煙霧罐的不明男子有犯意聯絡，且他是自願隨同員警到案難認有逃亡之虞，裁定將顏男以10萬元交保，限制其住居於高雄，檢察官不服，已當庭提抗告。

法官裁定書中也提及，顏男參與年改集會達5次，並無任何犯罪行為，也沒有證據證明他與李來希為同一團體，有可能再次實施強制及傷害罪，由於顏男固定住所及退休俸，要求他具保及限制住居後，應可產生強大的心理約束，法官因此認定沒有羈押的必要。

聲押庭訊進行近5小時，法官最後詢問顏男有什麼話要說時，他突然情緒激動，哭著說他年幼從軍直到退伍，忠於國家、忠於社會，他將一輩子奉獻給國家，但卻換得國家如此的對待；但蒞庭檢察官則駁斥，「這樣鬧場還攻擊執法警員，是愛國的表現嗎？」

(中時)