美發動「301調查」 陸商務部：向全球發出錯誤訊號

根據路透報導，中國大陸商務部今（21）日表示，美國無視世界貿易組織（WTO）的規則，對中國發動「301調查」，「是不負責任的」。此外，美國此舉無疑也向全球發出「錯誤訊號」。

大陸商務部今（21）日在官網刊登新聞發言人談話，稱美國對中國的指責是不客觀的。中國對美國這種單邊主義、保護主義的做法，表示強烈不滿，將密切追蹤後續調查進展，並採取適當措施。

大陸商務部新聞發言人表示，中美歷經習川會、中美全面經濟對話後，許多雙邊經貿議題正進行順暢、建設性的溝通和磋商，已經取得實實在在的進步和成果。美國選在此時對中國發動「301調查」，「對外發出錯誤信號，」必將遭到包括美國產業界在內的國際社會的堅決反對。

(旺報)