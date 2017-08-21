世大運》男足1球負法 2連敗無緣8強
中華男足21日在臺北世大運力戰法國，儘管開賽不到3分鐘就先丟球，但門將黃秋霖屢屢救險，直到90分鐘踢完未再失球，可惜中華隊下半場攻勢組織大有起色，卻屢攻不下，終以0比1不敵法國，2連敗無緣8強。
中華隊預賽結束後只能參加9至16名的排名賽，預賽最後1役將是23日晚間7時半，與1和1負的北愛爾蘭交鋒。墨西哥21日以1比0氣走北愛，2連勝率先晉8，北愛與1勝1和的法國拚搶A組最後1張8強門票。
中華隊迎戰法國，幾乎一定要贏才能保住8強希望，未料開賽不到3分鐘，就被法國一波快攻打到門口，被丹涅路跟進攻破大門，陷入落後局面。
雖然一開賽就丟球，中華隊卻沒有放棄，黃秋霖多次撲出法國射門，可惜上半場攻勢沒有進展，僅李祥偉在禁區右側一次轉身小角度射門較具威脅，但也被法國門將孔格納擋出底線。
在輔大足球場超過5千名的觀眾助威下，中華隊下半場終於踢出氣勢，效力於中甲北京北控的陳浩瑋還在一次快攻中，演出連續擺脫3名法國球員的精彩盤帶，可惜最後仍遭門將飛身破壞。補時階段隊長林建勛在禁區右側左腳射門高出，讓中華隊在惋惜中1球飲恨。
(中時電子報)
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