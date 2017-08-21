施易男被催「趕快談戀愛」 搬江蕙當擋箭牌
施易男21日以公益大使身份，出席唐氏症基金會2017「唐寶寶中秋有禮」啟航記者會，始終保持單身的他，被現場來賓祝福「趕快談戀愛」，他坦言媽媽還在世時他就一直面對來自媽媽、親友這樣的壓力，他搬出天后江蕙的〈當時欲嫁〉表明心跡，透露最近很喜歡這首歌，認為自己現在一個人也可以做好多事。
施易男說，如果哪天遇到一個天雷勾動地火的對象，他還是會把握，只是現在沒有這樣的對象，所以選擇先把自己的事做好。「我是寂寞的人，但真的不孤單！」現在的他很享受做甜點、教學的生活，也頗能一個人獨處，9月還即將跟交響樂團在台南、高雄合作售票演唱會。
他表示，媽媽對他的愛非常強大，所以他也會把媽媽的愛透過公益傳遞下去，繼續堅持做對的事。包括之後他想開一家「深夜甜點店」，一周只想要營業兩、三天，從下午開到半夜，也會考慮找唐寶寶來打工來當店員，提供他們就業機會。不過因為希望店的地點在市區、租金便宜的二樓，所以不好找，「不強求，就是一切隨緣」。
(中時)
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