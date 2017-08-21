世大運》大陸隊21日奪1銀1銅

2017年台北世界大學運動會21日持續登場，中國大陸隊共奪得一銀一銅。

女子舉重53公斤級比賽21日下午在新北市淡江大學舉行。大陸選手劉鳳以207公斤奪得銀牌，這是大陸隊獲得的第一枚獎牌。

至於銅牌，則是大陸女子跆拳道代表隊奪得女團品勢，由季禹含、吳華英、唐煜琪組成。季禹含來自吉林省延邊大學體育學院，曾於2013年世界跆拳道品勢錦標賽獲得混雙第二名、自創第2名與個人第3名的成績。

(旺報)