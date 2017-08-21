了解與互信 兩岸一定旺》 世大運陳抗各界撻伐 萬一是恐攻還能鬥嘴嗎？
世大運開幕遭到鬧場，讓台灣民眾大罵真的是丟臉丟到國外去，很多人想問，明明之前蔡英文陪同巴拉圭總統到高雄，維安可以做到大規模封路2公里、輕軌過站不停，怎麼國際級賽事，反而維安像是紙糊的？
另外，美軍驅逐艦在新加坡東部海域與商船碰撞，這是在兩個多月內，美國第2度在亞洲水域撞船，原因真的只是軍艦的"軟肋"剛好撞上"堅硬"的商船嗎？
除此之外，在緊繃的朝鮮半島情勢下，美韓的聯合軍演今天展開，金正恩忍得下這口氣嗎，北韓會不會又有動作呢？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓資深軍事記者施孝瑋、前國民黨立委帥化民、前政院發言人鄭麗文、新黨新思維中心主任侯漢廷、軍事評論員魏東旭(北京連線)。
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信 兩岸一定旺、世大運陳抗、維安
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。