了解與互信 兩岸一定旺》 世大運陳抗各界撻伐 萬一是恐攻還能鬥嘴嗎？

了解與互信 兩岸一定旺》

了解與互信 兩岸一定旺》

世大運開幕遭到鬧場，讓台灣民眾大罵真的是丟臉丟到國外去，很多人想問，明明之前蔡英文陪同巴拉圭總統到高雄，維安可以做到大規模封路2公里、輕軌過站不停，怎麼國際級賽事，反而維安像是紙糊的？

另外，美軍驅逐艦在新加坡東部海域與商船碰撞，這是在兩個多月內，美國第2度在亞洲水域撞船，原因真的只是軍艦的"軟肋"剛好撞上"堅硬"的商船嗎？

除此之外，在緊繃的朝鮮半島情勢下，美韓的聯合軍演今天展開，金正恩忍得下這口氣嗎，北韓會不會又有動作呢？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓資深軍事記者施孝瑋、前國民黨立委帥化民、前政院發言人鄭麗文、新黨新思維中心主任侯漢廷、軍事評論員魏東旭(北京連線)。

(中時電子報)