偽北韓官媒：日蝕為金正恩遮陽科技 要讓老美尿失禁
全美瘋日全蝕，腦筋動到北韓領導人金正恩頭上。一個宣稱是北韓官方媒體的英文推特「朝鮮民主共和國新聞服務」(DPRK News Service)，在美國日蝕前幾小時發文，「美國農人哭得死去活來，丟下作物不照料，只能尿褲子，因為金正恩元帥的遮陽科技令他們膽寒。」推文底下，搭配上一張太陽被月球完全遮蔽的日全蝕圖。
不過這個成立於2009年、看起來幾可亂真的推特帳號，其實是老美專門用來惡搞北韓當局的假新聞帳號。封閉的北韓一直是網路鄉民熱愛的挖苦嘲弄對象，2014年初，也曾有假新聞網站信誓旦旦宣稱接獲來自北韓最新消息，一名17歲北韓太空人獨自搭太空船出發，僅花了4小時即抵達太陽。如此離譜毫無科學證據的消息，明顯是網友捏造的假新聞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。