偽北韓官媒：日蝕為金正恩遮陽科技 要讓老美尿失禁

幾可亂真的偽北韓官方新聞推特，21日鬼扯稱日全蝕是金正恩發明的遮陽科技。(摘自DPRK News Service推特)

全美瘋日全蝕，腦筋動到北韓領導人金正恩頭上。一個宣稱是北韓官方媒體的英文推特「朝鮮民主共和國新聞服務」(DPRK News Service)，在美國日蝕前幾小時發文，「美國農人哭得死去活來，丟下作物不照料，只能尿褲子，因為金正恩元帥的遮陽科技令他們膽寒。」推文底下，搭配上一張太陽被月球完全遮蔽的日全蝕圖。

不過這個成立於2009年、看起來幾可亂真的推特帳號，其實是老美專門用來惡搞北韓當局的假新聞帳號。封閉的北韓一直是網路鄉民熱愛的挖苦嘲弄對象，2014年初，也曾有假新聞網站信誓旦旦宣稱接獲來自北韓最新消息，一名17歲北韓太空人獨自搭太空船出發，僅花了4小時即抵達太陽。如此離譜毫無科學證據的消息，明顯是網友捏造的假新聞。

(中時)