因應天鴿颱風來襲 國防部開災害防制中心
國防部今(21)日表示，因應「天鴿颱風」對臺灣地區可能造成影響，國防部、第二、四作戰區(花東、南部地區)災害應變中心已提升一級開設，其餘作戰區維持常態開設，將配合各縣市政府開設情形逐次提升開設等級。
參謀總長李喜明上將於2000時主持國防部災害應變中心管制會議，持續要求各單位秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，嚴密掌握颱風動態，俾能適時調整國軍兵力部署，第一時間協助地方政府執行各項災防任務。
國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬4千餘人、裝備計車輛機具等41類3,881輛(部)，可有效執行各地區災防任務；此外，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車12輛、V-150輪型裝甲運輸車8輛、膠舟18艘，均已預置於海軍陸戰隊林口下湖西營區、海軍蘇澳中正基地、空軍嘉義水上基地、陸軍臺南官田營區、屏東縣林邊、佳冬鄉公所、恆春消防隊等7處，待命支援災防任務。
國防部進一步指出，國軍今日於臺東地區預置兵力196人，林口、蘇澳地區預置兵力26人，以及臺南、高雄、屏東地區預置兵力380人，嘉義地區預置兵力8人，共計預置兵力610人。
此外，為強化山區災防能量，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊2組25人已前推至高雄市那瑪夏、桃源等區，協力地方政府執行災防任務。另至2000時止，第二作戰區已派員至臺東縣金峰鄉嘉蘭村，協助民眾預防性撤離計48人。
國防部強調，本部將密切關注「天鴿颱風」後續發展，各單位亦將持續掌握潛勢區動態，並配合地方政府，於確保官兵安全之前提下，執行各項災防任務及民眾預防性撤離，以確保民眾生命財產安全。
(中時)
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