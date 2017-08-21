天鴿要來了 林邊鄉民架設水閘門防淹又防「浪」
輕颱天鴿來勢洶洶又逢大潮，屏東沿海一帶居民擔憂淹水噩夢又現，今天無不繃緊神經展開防災大作戰。林邊鄉民趁中午無風也無雨時，趕緊架設水閘門自救，住在中山路上的黃姓居民無奈指出，因為汽車駕駛的不節制，時常讓他們飽受淹水外的水浪打壞鐵門之苦。
黃姓民眾說，林邊中山路屬低窪處，每逢瞬間傾盆大雨都難逃淹水慘劇，而水閘門雖然無法抵擋大水淹入屋內，但至少不會一次進太多水且挾帶淤泥，因此水閘門最大的用處其實是幫忙擋汽車急速開過積水處時激起的水浪。
他強調，不要小看這些水浪，不知已有多少居民的鐵門被打壞了，如果「封路」不強制執行，中山路的居民就得無辜受淹水外的傷害，這實在不公平，希望救災人員可以重視到這點。光林村村長劉益昌則說，有考量到警力不足等問題，有向軍方請求支援。
此外，劉益昌還提出，希望軍方能幫助獨居老人或行動不便者幫忙搬運家具避免泡水，盡量善用救災人力。然而，國軍雖派駐30名軍力進駐林邊，但仍指出有人力不足的問題，無法幫忙進行交管，但若有必要會協助搬家具，不過基本上還是以協助裝設水閘門及堆沙包為主，避免進入民宅有事後爭議。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。