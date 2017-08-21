天鴿要來了　林邊鄉民架設水閘門防淹又防「浪」

輕颱天鴿來勢洶洶，林邊鄉民自搭水閘門防災。（謝佳潾攝）

輕颱天鴿來勢洶洶，林邊鄉民自搭水閘門防災。（謝佳潾攝）

輕颱天鴿來勢洶洶又逢大潮，屏東沿海一帶居民擔憂淹水噩夢又現，今天無不繃緊神經展開防災大作戰。林邊鄉民趁中午無風也無雨時，趕緊架設水閘門自救，住在中山路上的黃姓居民無奈指出，因為汽車駕駛的不節制，時常讓他們飽受淹水外的水浪打壞鐵門之苦。

黃姓民眾說，林邊中山路屬低窪處，每逢瞬間傾盆大雨都難逃淹水慘劇，而水閘門雖然無法抵擋大水淹入屋內，但至少不會一次進太多水且挾帶淤泥，因此水閘門最大的用處其實是幫忙擋汽車急速開過積水處時激起的水浪。

他強調，不要小看這些水浪，不知已有多少居民的鐵門被打壞了，如果「封路」不強制執行，中山路的居民就得無辜受淹水外的傷害，這實在不公平，希望救災人員可以重視到這點。光林村村長劉益昌則說，有考量到警力不足等問題，有向軍方請求支援。

此外，劉益昌還提出，希望軍方能幫助獨居老人或行動不便者幫忙搬運家具避免泡水，盡量善用救災人力。然而，國軍雖派駐30名軍力進駐林邊，但仍指出有人力不足的問題，無法幫忙進行交管，但若有必要會協助搬家具，不過基本上還是以協助裝設水閘門及堆沙包為主，避免進入民宅有事後爭議。

(中時)