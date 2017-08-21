世大運》簡祐哲好威 中華男籃力退匈牙利搶首勝

中華隊主控陳盈駿交出15分、8助攻的好表現。(報系資料照)

在台北小巨蛋登場的台北世大運男籃賽程，再次吸引近萬球迷進場觀看中華男籃拚戰，這次他們也沒讓大家失望，靠著簡祐哲18分進帳，中華隊75比61力退匈牙利，預賽戰績1剩1敗，22日晚上8點換到台北和平館跟墨西哥交手。

中華隊開賽雖遭匈牙利打出5比0，「小台」黃聰翰、簡祐哲兩人三分火力卻適時展開，幫助中華隊不僅追上，甚至取得22比13的超前，打完第1節，中華隊暫以22比15領先，簡祐哲首節就貢獻8分，黃聰翰6分。

到了第2節，中華隊多點開花，包含溫立煌、黃泓瀚、蘇奕晉等人都有得分進帳，除了有效分擔陳盈駿的進攻重擔，也逐漸擴大領先差距，不過中華隊此節賠上蘇奕晉左踝扭傷，上半場結束，中華隊仍以37比25領先。

來到下半場，中華隊絲毫不敢鬆懈，決心在滿場地主球迷面前留下這1勝，簡祐哲持續外線火力，陳盈駿也找回手感，中華隊更靠黃泓瀚在第3節還剩1分47秒的三分球命中，取得58比37大幅領先，看來此役勝券在握。

沒想到匈牙利不想就此放棄，第4節一開始就打出12比4小高潮，雙方差距僅剩13分，幸好簡祐哲最後2分32秒快攻上籃得手，李愷諺接著兩罰中1，及時穩住中華隊場上局面，有驚無險把勝利留了下來。

除了簡祐哲優異的外線火力演出，中華隊主控陳盈駿也有15分、8助攻、4籃板與4抄截，范士恩11分、11籃板與3火鍋，表現絲毫不輸給簡、陳兩人，溫立煌連兩場預賽發揮出色，貢獻10分、3籃板與2火鍋。

(中時電子報)